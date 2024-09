SARONNO – Dopo via Milano, dove sono stati abbattuti 4 platani qualche settimana fa, oggi sabato 7 settembre i giardinieri incaricati dal Comune di Saronno entreranno in azione in via Amendola nel cuore del quartiere Matteotti. L’intervento in programma riguarda l’abbattimento di due platani. L’operazione è stata spiegata dall’Amministrazione comunale in una nota condivisa su Facebook.