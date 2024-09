Cronaca

SARONNO – E’ stato portato all’ospedale di Saronno in codice giallo il 21enne residente a Sedriano e originario dell’Egitto che l’altra mattina è stato vittima di un incidente stradale in piazza De Gasperi. A chiarire la dinamica sarà la polizia locale intervenuta sul posto con una pattuglia dopo la chiamata di alcuni passanti che hanno assistito al sinistro. La certezza è l’impatto tra una Bmw e un monopattino su cui viaggiava il 21enne che è finito rovinosamente a terra.

In suo soccorso sono intervenuti i soccorritori dell’ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa per le emergenze sanitarie Areu inviata sul posto dopo la chiamata del conducente della vettura, un saronnese 38enne che si è subito fermato per aiutare il 21enne.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

07092024