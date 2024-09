Città

SARONNO – Come da tradizione, questa domenica, 8 settembre, la comunità pastorale invita a prendere posto nelle prime file, accompagnati da genitori e nonni, bambini e ragazzi delle elementari e delle medie per la tradizionale “benedizione delle cartelle”.

Le benedizioni avranno luogo alla Messa delle 10.30 alla Regina Pacis e in San Giuseppe; alle 11 alla Sacra Famiglia e alla San Giovanni Battista, alle 11.30 in Prepositurale.

L’invito è rivolto principalmente per i bambini e ragazzi che inizieranno le elementari e le medie, ma la benedizione sarà per tutti i bambini e ragazzi che stanno per iniziare il nuovo anno scolastico dalla primaria alle superiori.

(Foto d’archivio)

