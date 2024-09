Città

SARONNO – La scorsa primavera l’Amministrazione comunale aveva lanciato, in via sperimentale, una nuova iniziativa di partecipazione, il Question Time Saronno, che prevede una diretta su Facebook con la Giunta comunale chiamata a rispondere alle domande dei cittadini.



Il primo appuntamento aveva dato un buon riscontro, sia in termini di quesiti arrivati sia in termini di collegamenti alla diretta, ma il periodo pre-elettorale in vista delle Europee di giugno aveva costretto alla sospensione delle dirette.



Con la fine dell’estate la Giunta Airoldi ha voluto ri-programmare nuove date e la prossima sarà appunto quella del 18 settembre alle ore 18. Il Question Time Saronno durerà 45 minuti, durante i quali il Sindaco e gli assessori saranno in diretta dalla pagina Facebook e risponderanno al maggior numero di domande possibile, privilegiando quelle di interesse generale.



I cittadini avranno la possibilità di inviare le domande fino alle ore 12 di mercoledì 11 settembre all’indirizzo: [email protected]

