Softball

UTRECHT – Italia softball non perde un colpo e ieri pomeriggio ha vinto pure la partita, ininfluente per la classifica, giocata ieri pomeriggio contro l’ostica Repubblica Ceca. Ma ancora le azzurre non conoscono la loro avversaria: ieri sera infatti si è giocata Gran Bretagna-Paesi Bassi, la vincente avrebbe raggiunto le italiane in finale ma ci si è messo di mezzo il maltempo, partita sospesa dopo un inning sullo 0-0 e forzatamente rinviata alla mattinata odierna, inizio alle 10.

Alle 16.30 si giocherà poi la finalissima.

Il programma

Risultati 6^ giornata

Gir. Z (Super Round): Repubblica Ceca – Grecia 1-0, Gran Bretagna – Spagna 2-1, Italia – Repubblica Ceca 7-2, Spagna – Grecia 10-0 (4°), Regno dei Paesi Bassi – Gran Bretagna rinviata a sabato 7 settembre, ore 10 (sospesa sullo 0-0 nella parte alta del secondo inning, con un out e corridori in prima e seconda).

Gir. E (Placement Round): Ucraina – Germania 2-8, Israele – Austria 10-3, Germania – Belgio 4-3, Ucraina – Francia 1-11 (6°).

Gir. F (Placement Round): Slovacchia – Polonia rinviata a domani, sabato 7 settembre. Sospesa sul 3-3 a fine terzo inning, Svizzera – Svezia rinviata a domani sabato 7 settembre.

Gir. G (Placement Round): Malta – Ungheria 6-1, Croazia – Danimarca 7-3, Bulgaria – Ungheria rinviata a domani sabato 7 settembre

Il programma di sabato 7 settembre:

Gir. Z

h. 10 Regno dei Paesi Bassi – Gran Bretagna (sospesa nella parte alta del secondo inning sul risultato di 0-0 con un out e corridori in prima e seconda)

Gir. F

Slovacchia – Polonia (sospesa a fine terzo inning sul risultato di 3-3)

Svizzera – Svezia

Gir. G

Bulgheria – Ungheria

Finale 3°-4° posto

h. 14.30 Z3 – Repubblica Ceca

Finale 1°-2° posto

h. 16.30 Italia – Z2

07092024