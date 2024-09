Primo piano

UTRECHT – In Olanda a Utrecht questo pomeriggio la finalissima dell’Europeo di softball con vittoria dell’Italia 4-0 sulla Gran Bretagna che in mattinata aveva eliminato le padrone di casa dalla corsa per l’atto conclusivo del torneo.

La cronaca della finalissima

L’Italia resta perfetta e sotto l’Azzurro di Utrecht, sconfiggendo per 4-0 la Gran Bretagna nella partita conclusiva del Campionato Europeo di Softball, conquista il suo tredicesimo titolo continentale grazie ad una formidabile Alice Nicolini (7IP, 3H, BB, 2K) in pedana – coadiuvata dal solito muro difensivo – ed alle battute di Isabella Dayton (Inox Team Saronno), Mc Kenzie Barbara ed Erika Piancastelli su tutte, capaci di mettere nei guai una generosissima Georgina Corrick che paga lo sforzo extra del mattino, dove è stata protagonista del 3-1 sul Regno dei Paesi Bassi.

È una finale inedita quella che chiude la ventiquattresima edizione del Campionato Europeo di Softball Élite: a sfidarsi sul diamante di Utrecht sono Italia e Gran Bretagna, due formazioni che non hanno mai condiviso una finale dell’Europeo, ma che si sono incrociate in un’altra finale cinque anni, un mese e quattordici giorni fa, sullo stesso diamante odierno, quello principale del complesso Sportpark de Paperclip. Il 27 luglio del 2019 in palio c’era il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, una finale che l’Italia vinse nettamente per 5-0.

Da allora molte cose sono cambiate, ma non il desiderio di vittoria di alcuni protagonisti. Di quell’Italia restano Ilaria Cacciamani, Elisa Cecchetti, Marta Gasparotto, Giulia Longhi, Alice Nicolini, Erika Piancastelli e Alessandra Rotondo, guidate dall’Head Coach Federico Pizzolini, all’epoca bench coach di Enrico Obletter di cui oggi ricorre l’anniversario della nascita. Anche la Gran Bretagna può contare su alcune reduci di quel torneo: Katie Burge, Georgina Corrick, Hannah Edwards, Amie Hutchison e Alana Snow, le uniche superstiti di quella esperienza.

Le due squadre si sono già affrontate nella prima giornata dell’Europeo, domenica 1° settembre, con l’Italia dunque vittoriosa per 4-0, trascinata da un fuoricampo di Erika Piancastelli, con Alice Nicolini come lanciatrice vincente e Ilaria Cacciamani a sigillare la partita con la salvezza. Da allora, le Azzurre hanno completato un percorso perfetto che, alla vigilia del primo lancio della finale, conta otto vittorie su otto partite, undici fuoricampo battuti, cinquantaquattro punti segnati e appena sei subiti.

La Gran Bretagna ha reagito alla grande alla sconfitta con l’Italia vincendo tutte le restanti partite del girone Y e chiudendo il Super Round al secondo posto, superando anche il temporale che ha sospeso la partita decisiva contro il Regno dei Paesi Bassi, poi recuperata questa mattina e vinta con il risultato di 3-1 con una dominante prestazione di Georgina Corrick. Proprio la Corrick, nell’Europeo di due anni fa a Sant Boi (Spagna), inflisse all’Italia la prima delle due sconfitte del torneo, poi chiuso dall’Italia al terzo posto alle spalle di Gran Bretagna e Regno dei Paesi Bassi.

Il destino ha scelto dunque un giorno e un luogo carico di significati per concedere all’Italia la rivincita. La Gran Bretagna conferma Georgina Corrick in pedana e l’Italia sceglie Alice Nicolini, confermando in toto lo stesso lineup protagonista contro la Gran Bretagna nella prima partita del Campionato Europeo, ovvero: Isabella Dayton (LF), Erika Piancastelli (RF), Mc Kenzie Barbara (DP), Andrea Filler (1B), Elisa Cecchetti (C), Marta Gasparotto (SS), Giulia Longhi (3B), Giulia Koutsoyanopulos (CF) e Alessandra Rotondo (2B).

Conclusa la cerimonia pre gara, occasione per omaggiare la leggenda del softball neerlandese Rebecca Soumeru accompagnata dal vice-presidente WBSC Europe, Gabriel Waage, e supportata, alle sua spalle, dalle ex compagne di nazionale, la partita ha inizio con un doppio nell’esterno centro battuto dalla leadoff britannica Jahni Kerr, la più pericolosa del lineup avversario dell’Italia. Alice Nicolini non si scompone e l’Italia elimina il pericolo britannico prima con una assistenza a casa di Nicolini su battuta di Dell, poi protetta da Giulia Longhi – decisiva subito in due occasioni, prima negando un punto bloccando Kerr in terza base sul singolo interno di Salmon, poi giocando una battuta interna di Carrick per il terzo out senza assistenza in terza base. L’Italia può giocare il suo softball: Isabella Dayton arriva salva su un bunt in terza base, poi ruba il cuscino di seconda (ottava base rubata, pareggiata la leader Kristina Nielsen) e Erika Piancastelli la spedisce a casa con un doppio (il quinto del torneo per pareggiare la leader Zoé Hines) nel buco tra esterno centro ed esterno sinistro. Georgina Corrick lotta e ferma il pericolo lasciando Piancastelli in seconda.

Oltre al punteggio, l’Italia sblocca anche la testa e gioca con più tranquillità, riuscendo a rimediare anche le piccole imprecisioni difensive evitando di compromettere l’inning come nel caso del secondo attacco britannico dove, con due out e corridore in prima base, Filler si lascia sfuggire dal guanto una battuta senza pretese di Tia Warsop, per poi recuperare prontamente ed assistere la saronnese Alessandra Rotondo perfetta nella copertura in prima.

La difesa Azzurra si mette in luce anche nel terzo inning, quando, con un out, Katie Burge batte nell’esterno destro ma viene eliminata da un missile di Piancastelli prima di raggiungere la prima base. L’esterno azzurro è pronta anche sulla battuta seguente, di Morgan Salmon, chiudendo l’attacco britannico con un nuovo nulla di fatto. Isabella Dayton invece affascina il pubblico e infiamma il dugout azzurro quando, con conto su due ball e due strike, batte una potente linea bassa nell’esterno centro sulla quale Tia Warsop non ha una difesa pulita. Accortasi delle difficoltà di Warsop, e superata la prima base, Dayton abbassa la testa e corre fino ad arrivare salva in terza. A raddoppiare il punteggio è questa volta Mc Kenzie Barbara con un doppio che si stampa nell’esterno sinistro. L’Italia capisce che è il momento di allungare e lo fa con una volata al centro di Elisa Cecchetti che porta a casa Felicia Di Pancrazio, mandata a correre al posto di Barbara.

Marta Gasparotto alza un muro nell’esterno sinistro contribuendo a portare la striscia di eliminazioni consecutive in favore di Alice Nicolini ad otto. L’attacco azzurro prova a rendersi ancora pericoloso contro la nuova entrata Rebecca Faulkner con un singolo di Giulia Longhi ed una base ball di Isabella Dayton, ma non riesce a produrre punti. Nel quinto, con un out, un doppio di Jessica Chan prova a dar fastidio all’Italia, che mantiene il sangue freddo: Piancastelli è pronta sulla volata di Warsop e tenta il doppio gioco in terza con Giulia Longhi non chiamato dall’arbitro di base. Nessun problema per la difesa italiana che esce dall’inning subito dopo con la presa al volo di Marta Gasparotto, che dà nuove energie all’attacco. Sicuramente a Mc Kenzie Barbara, che accoglie la nuova entrata Elena Clark con un chilometrico finito oltre il pubblico situato nell’esterno centro, consegnando all’Italia il 4-0. Un errore dell’interbase Burge su una battuta di Andrea Filler consiglia alla panchina britannica di riportare in pedana Georgina Corrick, che, dopo aver riempito le basi con zero out, riesce in una manovra in stile “Houdini” ottenendo out su Longhi, Koutsoyanopulos (strikeout) e Rotondo.

La Gran Bretagna svanisce definitivamente nella parte bassa del sesto inning quando due, banali, errori consecutivi mettono in base Isabella Dayton ed Erika Piancastelli. Con un out, la base ball conquistata da Andrea Filler riempie le basi ma ancora una volta l’Italia non ne approfitta.

Non importa, perché Alice Nicolini è in forma e può contare su una difesa impeccabile. Come nel caso di Erika Piancastelli, che ruba gli applausi del pubblico con una grande presa sulla forte linea di Georgina Corrick. L’asso azzurro trova il secondo out inducendo Alana Snow ad una debole e lenta rimbalzante in prima, messa in cassaforte da Andrea Filler, e fa partire la festa azzurra ricevendo nel guanto la battuta di Cara Edwards e assistendo Filler per l’out che riporta l’Italia sul tetto d’Europa.

Nella finale per il bronzo, 8-2 dei Paesi Bassi sulla Repubblica Ceca.

(foto: Italia schierata in finale, credit Aneta Šimůnková)

