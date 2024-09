Solaro

SOLARO – Sfida dal sapore ufficiale domenica a Solaro dove la 10K delle Groane assegnerà i titoli regionali sulla distanza dei 10 km. La gara pur essendo ancora giovanissima – infatti è solo alla terza edizione – è già considerata una classica tanto da far parte del calendario nazionale Fidal e dall’essere stata eletta a massima espressione dell’anno dal Comitato Regionale, che ivi assegnerà le maglie di campione lombardo.

La 10K delle Groane, organizzata dall’associazione sportiva Virtus Groane, ha sempre ottenuto un felice riscontro su tutto il territorio, tra gli appassionati ed il pubblico. Questo grazie anche al percorso cittadino, interamente pianeggiante di quattro giri da 2,5 km l’uno, omologato dalla Fidal e reso ancora più veloce rispetto alle edizioni precedenti, in modo da favorire l’ottenimento di primati personali sulla distanza. I record della corsa appartengono al kenyano Kipkorir Birir in 30’36” e a Nicole Coppa (che ha già annunciato la propria presenza domenica) in 37’32”.

Particolare soddisfazione da parte del Comune di Solaro, per voce dell’assessore allo Sport Christian Caronno: «Dopo la StraSolaro, domenica torniamo con un altro appuntamento sportivo al quale teniamo, perché in soli tre anni ha saputo portare sulle nostre strade tanti atleti di livello. L’organizzazione di Virtus Groane è sempre stata precisissima e negli anni ha trovato il modo di creare un vero e proprio evento al quale partecipa sempre anche un numeroso pubblico incuriosito dalle prestazioni degli atleti in gara. Ci piace l’idea che Solaro possa essere identificato come un paese con la passione per la corsa, un’attività salutare e pulita che, come Amministrazione Comunale, ci sentiamo di promuovere e sostenere in ogni sua forma. Nell’occasione ci teniamo a ringraziare Virtus Groane per l’idea e l’organizzazione, ma anche la polizia locale, l’ufficio Tecnico, la protezione civile e tutti i volontari dislocati sul territorio per il supporto

fornito alla manifestazione».

Iscrizioni ancora aperte al costo di 23 euro fino al 5 settembre, tra l’altro in società stanno arrivando gli elenchi dei vari team che domenica si presenteranno compatti al via. Epicentro della corsa sarà via Borromeo d’Adda, con tutti i servizi al Campo Comunale Gaetano Scirea, dove si potranno ritirare numeri e pacchi gara già dalle 7. Partenza alle 8:30, premiazioni per i primi 3 classificati di ogni categoria.