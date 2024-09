Solaro

SOLARO – È stata rimandata per maltempo a data da destinarsi la passeggiata nel frutteto, organizzata dal Comune di Solaro e Extrachiosco.

L’appuntamento era previsto per domenica 8 settembre alle 17, nel boschetto alberato di via Donizetti, ma è stato ora rimandato ad una data ancora da chiarire.

L’evento dedicato ai più piccoli consisterà la visita del boschetto e da lì si partirà per una passeggiata ricca di laboratori naturali itineranti sino ad arrivare al parco Vita per una golosa merenda. L’appuntamento è supporto da Stripes cooperativa sociale onlus, Energicamente cooperativa sociale onlus e Comune di Solaro.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a [email protected] oppure contattare il numero 3486281216. L’evento è dedicato a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni.

Giorgia Seveso, consigliera comunale con delega all’Infanzia e Stefano Bari, consigliere comunale con delega alle Politiche Agricole: “Un pomeriggio che darà a tutti i partecipanti la possibilità di scoprire il frutteto di Solaro, di fare tanti laboratori per conoscere la natura, concludendo tutti insieme all’Extrachiosco con una merenda. L’opportunità di trascorrere un momento tutti insieme nella natura è anche l’occasione per far conoscere a bambine e bambini i tanti spazi verdi del nostro comune che come Amministrazione Comunale intendiamo tutelare il più possibile”.

