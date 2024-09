Comasina

BARLASSINA – Se ne andava in giro in periferia, è stata notata da un cittadino che l’ha per il momento “adottata” mettendo al sicuro, in attesa di scoprire da dove arrivi o di trovarle una sistemazione definitiva: il riferimento va alla tartaruga aliena, ovvero che non fa parte delle specie autoctone, che è stata trovata nelle scorse ore in via Longoni a Barlassina, in mezzo alla strada.

Si tratta di un esemplare di tartaruga lacustre, di quelle verdi che vengono liberamente vendute: sono piccolissime ma quando poi crescono c’è chi se ne sbarazza liberandone dell’ambiente, non sapendo o facendo finta di non sapere tutti i danni che possono creare, perchè a queste latitudine non hanno predatori e sono peraltro voracissime, mangiano di tutto compresi pesci di fiumi e laghi locali. E ormai rappresentano un problema generalizzato, proprio recentemente ne sono state osservate tre nel tratto urbano del torrente Lura a Saronno.

07092024