SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del portavoce del Movimento 5 Stelle Massimo Uboldi in merito alla situazione vissuta da tempo alla Cassina Ferrara.

Il quartiere di Cassina Ferrara di Saronno ha una storia particolare, nel suo passato era un comune assestante poi inglobato nel comune di Saronno e ancora oggi appare quasi un quartiere dimenticato.

Alcune settimane, fa su questa testata giornalistica, era comparso un articolo che evidenziava dopo varie segnalazioni al comune il cedimento del manto stradale in via Busnelli, transennato per sicurezza e ripristinato celermente subito dopo l’uscita dell’articolo . Ci si chiede a questo punto se dopo le varie segnalazioni inoltrate per attivare l’intervento bisogna rivolgersi andare alla stampa per sistemare quanto segnalato.

Diciamo questo perché nel quartiere ci sono molte altre situazioni che aspettano interventi da parte del Comune, molte delle quali segnalate più volte a chi di dovere, problemi che attendono inutilmente soluzioni adeguate, a quanto pare però l’attenzione di questa amministrazione si concentra maggiormente nel centro cittadino. Piazza Libertà e via Roma sono da esempio e confermano le nostre affermazioni: nel primo caso in quanto considerato da molti cittadini un intervento inutile e costoso (circa 700.000 euro ) nel secondo si tratta di un cantiere protratto per circa 3 anni e con l’ultimo intervento definitivamente concluso, anche se sono state segnalate alcune irregolarità nella sua realizzazione.

Per far capire meglio in quali situazioni si trovino alcune strade e marciapiedi del quartiere di Cassina Ferrara alleghiamo delle foto e chiediamo di informare quanto prima gli abitanti del quartiere, per conoscere la tempistica di intervento e la programmazione per il ripristino dei manufatti danneggiati . Per quanto riguarda il cantiere nella foto risulta sprovvisto di autorizzazione, se così fosse sarebbe il caso di sanare questa situazione.

