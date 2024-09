Città

SARONNO – La pioggia, come previsto, è iniziata a cadere su Saronno e circondario già nel corso della nottata fra sabato e domenica, attorno alle 2. Oggi, domenica, non andrà meglio, anzi tutto potrebbe fare pensare ad un progressivo peggioramente con temporali anche forti durante il pomeriggio, proprio quando è previsto il primo turno dei campionati di calcio locali, al via dopo la pausa estiva.

Secondo il servizio meteorologico di Regione Lombardia “nella prima parte della giornata di oggi sono previste deboli precipitazioni sparse mentre, dal pomeriggio, saranno più diffuse a partire da sud. Le piogge saranno insistenti sui settori di nord-ovest e in intensificazione verso sera, in particolare sui settori centro-orientali di pianura e di fascia prealpina. I fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Si segnala che saranno possibili locali picchi tra 70 e 100 mm/24h”.

