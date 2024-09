Sport

DESIO – Prosegue il pre-campionato dell’AZ Robur Saronno, impegnati ieri sera contro l’Aurora Desio, formazione anch’essa militante nel campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. I biancoazzurri partono forte, Beretta apre le danze con una tripla e in men che non si dica conducono 11-0. Poi ingranano i padroni di casa e accorciano, una sgasata del “Jet” Pellegrini a pochi secondi dalla sirena fissa il punteggio del primo parziale sul 28-20 in favore della squadra di coach Gambaro.

Nel secondo quarto un passaggio a vuoto in fase offensiva costa la leadership alla Robur, Desio mette la freccia e passa a +10 a pochi minuti dall’intervallo. Una bomba da lontanissimo e un tiro dalla media di Beretta ristabiliscono parzialmente l’equilibrio, a fine primo tempo Saronno è sotto 51-47.

Terzo quarto, Jack Maspero riceve un gran passaggio schiacciato di Beretta e infila il sottomano in entrata, 58-58. La gara è tiratissima, “Shaggy” Negri con una tripla fa rimettere ai suoi la testa avanti, 66-65, ma Desio non demorde e chiude il quarto avanti 71-69.

Ripartono fortissimo i desiani, cinque punti veloci e tanta energia gli permettono di andare ancora a +10. Non molla la Robur e a due minuti dalla fine Pellegrini mette i due liberi del -3. Beretta col layup in rovesciata segna il -1. Cinquanta secondi alla fine, Desio mette una tripla e poco dopo i due liberi che indirizzano la partita. Finisce 96-91 per i padroni di casa.

Un ottimo test contro un avversario di categoria, buone sensazioni in avvicinamento al campionato. La squadra continuerà a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti prima del grande inizio.

Aurora Desio-AZ Pneumatica Robur Saronno 96-91 (20-28, 31-19, 20-22, 25-22)

Negri 17, De Capitani 5, Nasini 3, Pellegrini 10, Tresso 6, Maspero 15, Beretta 15, Quinti 11, Giulietti 9, Motta, Canton, Tolotti. All. Gambaro, De Piccoli, Bettoni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti