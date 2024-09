Calcio

Nell‘esordio stagionale del girone B di Prima Categoria, spicca la schiacciante sconfitta del SC United sul campo del Cassina Rizzardi per 7 a 2. Limbiate, Bovisio Masciago e Ardisci E Maslianico iniziano la stagione con successo, battendo rispettivamente Xenia, Rovellasca e Gerenzanese. Giornata negativa per Bulgaro, Atletico Lomazzo e Itala, che escono sconfitti dai loro incontri.

Di seguito risultati e marcatori

Prima Categoria – Girone B – Risultati e marcatori

ARDISCI E MASLIANICO-GERENZANESE 3-1 Reti: Risi (A), Girola (A), Canavesi (A), Gorgoglione (G)

ATLETICO LOMAZZO-MONTESOLARO 1-2 Reti: Pereira (M), Monti (M)

CALCIO MENAGGIO-BULGARO 2-1

CASSINA RIZZARDI-SC UNITED 7-2 Reti: Hoxha (C), Hoxha (C), Hoxha (C), Di Muro (C), Nigro (C), Wereko (C), Bancora (C), Livelli (U), Cicola (U)

CDG VENIANO-GIOVANILE CANZESE 0-0

LIMBIATE-XENIA 5-3 Reti: Cano Zapata (L), Tagliabue (L), Ghioni (L), Piemontese (L), Bezzi (L), Anastasia (X), Anastasia (X), Anastasia (X)

LUISAGO PORTICHETTO-ITALA 1-0

ROVELLASCA-BOVISIO MASCIAGO 1-4 Reti: Tallarita (R), Zanovello (B), Zanovello (B), Menegon (B), Zanovello (B)