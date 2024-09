Calcio

NOVEDRATE – Inizio con un pari, e gol gialloverde del “solito” Maggiore che dunque inizia la stagione nel migliore dei modi, per la Frazione calcistica Dal Pozzo impegnata nel campionato di Seconda categoria, girone R, alla prima giornata.

Si è giocato a Novedrate, contro la formazione locale: come sempre in tribuna una folta rappresentanza della tifoseria del Dal Pozzo, che segue la squadra in casa ed in trasferta. Dopo una stagione in crescita come quella scorsa, il Dal Pozzo si pone l’obiettivo di proseguire il percorso iniziato anche in questa nuova annata agonistica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: i giocatori della Frazione calcistica Dal Pozzo salutano i tifosi al termine della partita giocata oggi sul campo di Novedrate)

08092024