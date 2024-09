Sport

GIUSSANO – Un incontro emozionante e tirato sancisce l’esordio stagionale della Cogliatese, impegnata in trasferta contro Giussano. Nonostante l’incessante pioggia che si è abbattuta per ore sul comunale Stefano Borgonovo, l’ottima tenuta del campo sintetico ha permesso il regolare svolgimento della gara. Le formazioni si studiano nei primi minuti, entrambe ordinate e attente a non lasciare varchi. I padroni di casa alzano il baricentro e al 7’ recuperano un pallone a centrocampo, imbucata precisa per Colzani che a tu per tu con Ortolan lo salta e deposita in rete il gol del vantaggio. I biancoazzurri non si scompongono e restano in partita, seppur il Giussano si renda pericoloso in un paio di occasioni andando vicino al raddoppio. Termina il primo tempo sull’1-0 per i biancorossi.

Nella ripresa, il copione è pressoché lo stesso della prima frazione di gioco e il forcing del Giussano viene premiato al 67’ quando il subentrato Ababio riceve sulla destra, entra in area e trafigge in diagonale l’incolpevole estremo difensore dei biancoazzurri, 2-0. Con coraggio e determinazione, la Cogliatese non molla e si ricompatta, alzando i ritmi e mostrando più pericolosità davanti. Al 74’, Capici da corner trova la testa di capitan Pastore che è perfetto a incornare a fil di palo, 2-1. I ragazzi di Biemmi ci credono e al 77’ è ancora uno scatenato Capici a pennellare col mancino e a trovare Cimnaghi in area di rigore, tiro al volo preciso che prende controtempo il portiere e si infila sul palo più lontano, è pareggio, 2-2. Il risultato resta in bilico fino al 86’, quando su calcio di punizione Ababio calcia un mancino potente e con effetto, la palla scivola dalle braccia di Ortolan e Priolo è il più lesto sulla respinta a ribattere in rete. Termina dunque 3-2 in favore del Giussano. Una buona prestazione della Cogliatese che ha dimostrato spirito di sacrificio e se l’è giocata alla pari contro un ottimo avversario. Prossima partita per la squadra di Biemmi domenica prossima in casa contro Varedo.

Giussano Calcio – Cogliatese : 3-2

Marcatori : 7’ pt Colzani (G), 22’ st Ababio (G), 29’ st Pastore (C), 32’ st Cimnaghi (C), 41’ st Priolo (G).

Giussano Calcio : Citterio, Vincenti, Intonazzo, Francioso (22st Pellecchia), Pelliciari, Purita D., Pirri (13st Priolo)Purita C. (24st Rivolta), Colzani (34st Giussani), Ragone (10st Ababio), Santagada. A disposizione : Panzeri, Lissoni, Riboldi, Festa. All. Francioso

Cogliatese : Ortolan, Pivato (21st Del Bianchi), Ventrella (11st Cimnaghi), Manno (1st Murari), Pastore, Belotti, Rose, Balestrini, Bettin (1st Avella), Ferrario, Borghi (11st Capici). A disposizione : Bizzarri, Chiari, Corona, Ponti. All. Biemmi

