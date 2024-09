Calcio

UBOLDO – Inizia la nuova stagione della Pro Juventute e dell’Amor Sportiva che, in occasione della prima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, si sono scontrate nel centro sportivo parrocchiale di Uboldo.

Alla Pro Juve sono bastati solamente 5 minuti per sbloccare il match grazie al goal di Di Lio che porta in vantaggio, così, i padroni di casa. La reazione dell’Amor è, però, quasi immediata e, dopo poco meno di 9 minuti, pareggia i conti con Rubino. Il secondo tempo si svolge sulla falsa riga dei primi 45 minuti con i padroni di casa che, precisamente al 18′ della ripresa, si portano in vantaggio con il bomber Colombo ma, a pochissimi minuti dal triplice fischio, gli ospiti riescono a pareggiare nuovamente il risultato, questa volta con Lazarov che fa, dunque, finire questo primo incontro della stagione per 2-2.

ASD PRO JUVENTUTE – ASD AMOR SPORTIVA 2-2

Marcatori: 5′ pt Di Lio (p), 16′ pt Rubino (a), 18′ st Colombo (p), 40′ st Lazarov (a).

(foto da archivio)