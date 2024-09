Calcio

SARONNO – Ricomincia la stagione dell’Fbc Saronno con una grande vittoria non semplice contro la neo-promossa Ispra nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 8 settembre allo stadio comunale Colombo Giannetti di Saronno sotto la pioggia insistente.

La cronaca – Nel primo tempo sono gli ospiti dell’Ispra a farsi vedere pericolosamente nella metà campo avversaria sfiorando un paio di volte il goal del vantaggio prima con la conclusione di Garcia che si scaglia contro la traversa e poi con Rovedatti al quale il palo impedisce il goal sul bel colpo di testa arrivato dopo un corner. I primi 45 minuti di gara si concludono dopo un’azione molto pericolosa dei padroni di casa dalla quale arrivano due conclusioni ravvicinate sulle quali l’estremo difensore ospite Ferloni si fa trovare prontissimo.

Nella ripresa parte nuovamente bene l’Ispra con Garcia che, ancora una volta come nel primo tempo, colpisce la traversa che gli impedisce di esultare. Al 28′ della ripresa è, però, il Saronno a sbloccare il match con un gran goal di testa di Fasoli su assist di Vaglio. Subito dopo il goal dell’1-0, si alza la tensione sugli spalti per un battibecco tra tifosi ospiti e tifosi di casa. Dopo il goal di Fasoli, sono i padroni di casa a dettare il gioco fino al minuto 86, momento in cui la direttrice di gara concede un chiaro calcio di rigore ai saronnesi successivamente concretizzato dal bomber Pontiggia che firma il 2-0 e chiude definitivamente la partita.

Il Fbc Saronno, dunque, inizia questa stagione con un’importante vittoria non semplice in un campo non in ottime condizioni viste le forti piogge delle ultime ore. Il prossimo avversario dei saronnesi sarà la Robbio Libertas protagonista oggi di una pesante sconfitta per 4-1 con la Rhodense.

Fbc Saronno-Ispra 2-0 (0-0)

FBC SARONNO (4-3-3) Gargarella; Ortolani, Fasoli (45’ s.t. Pandini), Bello, Brennici (26’ s.t. Ciceri); Pedrocchi, Siviero (1’ s.t. Cabezas), Alvitrez (9’ s.t. Mammetti); Vaglio, Locati (35’ s.t. Favilla), Pontiggia. A disposizione Barlocco, Sardo, Martini, Gatti. All. Varaldi.

ISPRA (4-1-3-2) Ferloni; Contini, Parini, Rovedatti, Ippolito; Costantini (15’ s.t. Figini); Gueye, De Bernardi (29′ s.t. Giuliani), Bortoli (35’ s.t. Zani); Garcia, Tripoli. A disposizione Griggio, Candura, Zani, Gueye, Fietta, Figini, Marras, Del Balzo. All. Crippa.

Arbitro Daidone di Seregno (Molino di Cinisello Balsamo e Scardino di Milano).

Marcatori s.t. 27’ Fasoli (S), 41’ Pontiggia (S) (r).

Note – Spettatori 150. Angoli 4-3 Saronno. Ammoniti Siviero, Brennici, Fasoli, Tripoli, Parini. Recupero 1-4.