Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Inizia finalmente il campionato di Eccellenza: oggi, domenica 8 settembr, la Caronnese di mister Michele Ferri (foto) si presenterà al Comunale di corso della Vittoria per la prima partita della stagione sportiva e si troverà di fronte la Vergiatese. Calcio d’inizio di Caronnese-Vergiatese alle 15.30 in punto, con inversione di campo rispetto al caledario su richiesta del club ospite.

I convocati

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani

Difensori: Gabriele Napoli, Niccolò Battistella, Jacopo Lofoco, Alberto Sorrrentino, Flavio Dilernia, Edoardo Brugnone, Alex Sotelo

Centrocampisti: Urban Zibert, Davide De Angelis, Luca Malvestio, Paolo Cerreto, Daniele Tondi, Manuel Oliviero, Matteo Cannizzaro,

Attaccanti: Niccolò Colombo, Emanuele Rosa, Abdou Doumbia, Simone Molinaro

Sarà l’occasione per i tifosi rossoblù di tifare in casa proprio nella prima partita di campionato. In biglietteria prima della partita si potrà acquistare l’abbonamento alla stagione 2024-2025. La possibilità di vedere tutte le 17 partite in casa del campionato di Eccellenza della squadra guidata da Michele Ferri è ad un prezzo più che mai vantaggioso, con un risparmio che può superare il 50% del singolo biglietto. L’abbonamento per la tribuna rossa centrale coperta è di 150 euro con posti limitati. Per la tribuna blu laterale coperta il costo è di 100 euro. Confermato, come la passata stagione, anche uno sconto extra per gli over 65 e per tutti i tesserati della Caronnese a cui è stato riservato un abbonamento a soli 75 euro (poco più di 4 euro a partita). A tutti gli abbonati verrà regalata la Rossoblù Card che darà la possibilità di avere delle convenzioni esclusive da non perdere grazie agli sponsor della Caronnese.

