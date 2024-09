Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Mister Michele Ferri della Caronnese (Eccellenza) è stato accontentato: voleva un difensore in più, che magari conoscesse già la realtà rossoblù e il suo desiderio è stato esaudito. Flavio Dilernia è di nuovo un giocatore della Caronnese.

“Ho ricevuto durante l’estate tantissimi messaggi e chiamate sia dal mister che dal direttore Nitti – ha raccontato Dilernia, che lo scorso anno ha vestito la maglia rossoblù da febbraio a fine stagione – e alla fine ho ceduto al loro corteggiamento e ho detto ancora una volta sì”. “La prima esperienza a Caronno per me è stata bellissima – ha detto Dilernia – e non ho avuto dubbi a tornare. Che differenze ho notato rispetto alla scorsa stagione? C’è una cattiveria diversa, sia in partita ma anche in allenamento. L’atteggiamento è cambiato. E questo secondo me è importantissimo per puntare in alto”. “Ho lavorato da solo durante l’estate, adesso che sto iniziando gli allenamenti con la squadra sto recuperando il tempo perso. Difesa e tre o a quattro? Posso giocare dappertutto, dove me lo chiede il mister. Io sono a sua completa disposizione e non vedo l’ora di giocare” ha concluso Dilernia.

Il classe 2004, nato a Rozzano e cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e dell’Inter, prima di passare nelle formazioni Primavera di Como e Monza, sarà sicuramente un elemento in più per mister Ferri che, con Dilernia, avrà ancora più risorse per la fase difensiva e per cambiamenti tattici a partita in corso: Dilernia nella scorsa stagione ha giocato sia da terzino destro nella difesa a quattro ma anche come braccetto di destra nello schieramento a tre, impostazione che Ferri ha già sperimentato nelle prime uscite stagionali.

