Calcio

SARONNO – Al via oggi il campionato di Eccellenza e per la prima giornata il Fbc Saronno ospita la neo-promossa Ispra. Si gioca alle 15.30 allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro.

Arbitro designato per l’incontro sarà Rossella Daidone di Seregno, assistenti Marco Molino di Cinisello Balsamo e Giovanni Scardino di Milano. Dopo le abbondanti piogge della nottata e della mattinata, e l’acquazzone molto violento attorno alle 12.30, innanzitutto il direttore di gara dovrà saggiare le condizioni del campo di gioco, già molto ammalorato, per decidere se dare via all’incontro o disporre un rinvio. La scelta, e parola finale spetterà alla direttrice di gara nei minuti subito antecedenti l’orario di avvio.

Il Fbc Saronno si presenta a questo appuntamento senza avere perso alcuna gara nel pre-season, e dopo la vittoria in trasferta contro il Valcalepio in Coppa Italia. Per l’Ispra si tratta del debutto in categoria, dopo la vittoria nello scorso campionato di Promozione, che era stato nel segno del grande equilibrio.

09092024