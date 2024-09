Primo piano

SEDRIANO- Esordio in campionato da incorniciare per l’Ardor Lazzate, che sul campo del Sedriano non sbaglia e dilaga trionfando per 2 a 5.

Nel primo tempo passa subito l’Ardor con Fogal che apre le danze della stagione gialloblù al 14′. Al 23′ raddoppiano gli ospiti con la rete di Benedetti. Non molla il Sedriano e riesce a pareggiare allo scadere della frazione di gioco: prima Villani accorcia le distanze al 29′, poi ci pensa Moscatelli a rimettere in equilibrio la gara.

Nel secondo tempo, però dilaga l’Ardor al 59′ arriva il primo goal in campionato del bomber Giangaspero, che riporta avanti gli ospiti. Al 67′ Vincenzi segna il poker e a chiudere il tabellino arriva Benedetti con la doppietta.

Sedriano-Ardor Lazzate 2-5

Marcatori: 14′ pt Fogal (L), 23′ pt Benedetti (A), 29′ pt Villani (S), 45′ pt Moscatelli (S), 14′ st Giangaspero (A), 22′ st Vincenzi(A), 46′ st Benedetti(A).