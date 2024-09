Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la vittoria in Coppa Lombardia per 3-1 contro il Leon della scorsa settimana, la Caronnese trova la vittoria anche nel primo incontro stagionale contro la Vergiatese che si è disputato nello stadio comunale di Caronno Pertusella in occasione della prima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Dopo numerose azioni con le quali i padroni di casa hanno cercato di spaventare la difesa avversaria, il match si sblocca precisamente al minuto 23 del primo tempo quando Cannizzaro con un intelligente tiro rasoterra infila il pallone in rete firmando l’1-0, risultato con il quale si concludono i primi 45 minuti. Al 7′ della ripresa arriva il raddoppio della Caronnese ancora una volta con Cannizzaro che insacca la palla in rete di prepotenza con una gran conclusione ravvicinata. La partita si chiude definitivamente con il 3-0 dei padroni di casa targato Zibert. La Caronnese conquista, dunque, subito tre punti vincendo una partita nella quale è riuscita sempre ad avere il dominio del pallone.

CARONNESE-VERGIATESE

CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli, Dilernia, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Cerreto, Colombo, Zibert, Canizzaro (19′ st Doumbia). A disposizione: Vergani, Brugnone, Sotelo Guerra, Tondi, De Angelis, Molinaro, Oliviero, Rosa. All. Ferri

VERGIATESE: Demalija, Ghilardi, Buccino, Riccelli (15′ st Dal Santo), Sandrini, Dellavedova (1′ st Iovine), Midaglia (1′ st Cornelli), Marin, Giuricich (1′ st Ballgjini), Pedron Messina, Okaingni. A disposizione: Pancini, Russo, Cannazza, Vuotto, Priore. All. Rovrena

(foto da arhivio)