VENEGONO SUPERIORE – Inizia oggi il campionato di serie D, “purtroppo a porte chiuse per la prima giornata, a causa della squalifica comminata l’ultima giornata del campionato scorso dopo la gara con il Piacenza” ricordano i dirigenti della Varesina – società calcistica locale – che questo pomeriggio riceve la Pro Polazzolo.

Dunque, al Varesina stadium potranno entrare solo un numero limitato di addetti ai lavori autorizzati ed i giornalisti. Per quanto concerne i tifosi la società di Venegono Superiore è già corsa ai ripari; “Seguiteci però con la diretta sul nostro canale Youtube, per stare vicini alla squadra anche a distanza! Arriva la compagine della Pro Palazzolo per una prima scoppiettante”.