SARONNO – E’ stato coltivato alla scuola di teatro Pav di Saronno il talento di Andrea Condé, allievo di 12 anni del corso teatro ragazzi della scuola di teatro e cinema in via Rossini 5.

Il giovanissimo attore fa capolino in questi giorni tra cartelloni pubblicitari, spot e cinema visto che é il protagonista del film ‘Come far litigare Mamma e Papà’ per la regia di Gianluca Ansanelli con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini. Il film é prodotto da Warner Bros Italia e debutterà nelle sale cinematografiche mercoledí 11 settembre.

Andrea che é rappresentato dall’agenzia Studioemme di Roma è stato preparato per tutti i provini di selezione del film da Simona Dal Cer, titolare e insegnante di teatro di Pav. Andrea dà volto ed emozioni al piccolo Gabriele: “Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta, fatta di sorrisi, coccole e merende biologiche – spiega la produzione – Ma Gabriele, che ha tutto questo, non lo sopporta. Per lui, la felicità sta nell’avere genitori separati, come i suoi compagni di classe, che hanno doppi regali, doppie vacanze, doppia paghetta e videogiochi illimitati. Circondato dalle attenzioni costanti di mamma Miriam e papà Stefano, complici e innamorati più che mai, Gabriele si sente in trappola. Quando i suoi genitori gli rivelano il desiderio di trasferirsi fuori città, realizza che l’unica soluzione per evitare questo incubo è farli separare! Con l’aiuto della sua amica del cuore Rebecca, mette in atto un diabolico piano per raggiungere il suo obiettivo”

