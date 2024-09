Calcio

Nella prima giornata di Eccellenza, spiccano diverse vittorie nette: la Caronnese travolge la Vergiatese in casa, il Pavia non sbaglia contro il Cinisello, mentre Rhodense, Solbiatese e Ardor si impongono rispettivamente su Robbio Libertas, Legnano e Sedriano. Riflettori puntati sull’FBC Saronno, che rispetta le attese e piega l’Ispra nel secondo tempo grazie ai gol di Fasoli e Pontiggia. Giornata amara invece per Base 96 e Lentatese, sconfitte rispettivamente da Sestese e Mariano. Di seguito risultati e marcatori.

Eccellenza – Girone A – Risultati e marcatori

: Rossi, Mhaimer: Autogoal, Cannizzaro, Zibert: 6′ pt Rossi (C), 9′, 18′ pt Poesio (P), 12′ st Bertelli (P), 22′ st Lazzaro (P): 27′ st Fasoli, 41′ st Pontiggia: Pelucchi (M), Filomeno (L), Pelucchi (M): Bettoni (R), Pavesi (Rl), Pedergnana (R), Scapuzzi (R), Mercurio (R): Mazzini (S), Fogal (A), Mazzini (S), Benedetti (A), Giangaspero (A), Vincenzi (A), Benedetti (A): 16′ pt Riceputi, 22′ st, Scapinello, 37′ st Lorusso