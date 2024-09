Città

SARONNO – E’ stato posto rimedio nel corso della giornata al black out che sabato si è verificato in centro a Saronno: a causa di un guasto è dalle 12.58 che numerose utenze sono prive di corrente elettrica. Ad essere stati interessati risultano 124 utenti.

Momenti concitati ieri alle 11.20 in via Cavour nel centro storico di Saronno dove sono arrivati polizia locale e ambulanza della Croce viola: poco prima una donna, che era a piedi, era accidentalmente caduta sull’asfalto.

Dopo via Milano, dove sono stati abbattuti 4 platani qualche settimana fa, sabato 7 settembre i giardinieri incaricati dal Comune di Saronno entreranno in azione in via Amendola nel cuore del quartiere Matteotti. L’intervento in programma riguarda l’abbattimento di due platani. L’operazione è stata spiegata dall’Amministrazione comunale in una nota condivisa su Facebook.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

08092024