Calcio

SARONNO – Oggi, maltempo permettendo, intensa giornata di calcio locale con tante partite in programma, riprendono infatti tutti i campioato dilettantistici, per la prima giornata; si gioca dalle 15.30.

In Eccellenza per Caronnese-Vergiatese è stato designato come arbitro Emanuele Bortoletto di Treviso, assistenti Marco Mario Rizza di Legnano e Epidio Chiariello di Legnano; per Fbc Saronno-Ispra cè Rossella Daidone di Seregno, assistenti Marco Molino di Cinisello Balsamo e Giovanni Scardino di Milano; per Sedriano-Ardor Lazzate c’è Alessandro Crespi di Busto Arsizio e assistenti Mouhammadou Mandor Sall di Bergamo e Gianluca Pasquazzo di Busto Arsizio. Ieri l’anticipo fra Meda e Casteggio vinto dai brianzoli.

In Promozione Academy Uboldo-Olimpia Tresiana con arbitro Francesco Ballabio di Seregno, Aurora Cmc-Ceriano Laghetto con arbitro Sabino Basso di Lodi, Castanese-Universal Solaro con arbitro Matteo Baldanza di Milano.

In Prima categoria girone A Fc Tradate Abbiate-San Michele con arbitro Alessandro Nocera di Como, nel girone B Ardisci-Gerenzanese con arbitro Enrico Anselmi di Milano, Atletico Lomazzo-Montesolaro con arbitro Edoardo Annoni di Legnano, Cassina Rizzardi-Sc United con arbitro Federico Sarno di Saronno, Limbiate-Monnet con arbitro Aurora Anastasi di Busto Arsizio e Rovellasca-Bovisio Masciago con arbitro Gianluca Compagni di Abbiategrasso.

Nel girone Z di Seconda categoria Cistellum-Busto 81 con arbitro Daniele Virgilio di Busto Arsizio, Lonate Ceppino.Virtus Cantalupo con arbitro Niccolò Carbonali di Varese, Pro Juventute-Amor sportiva con arbitro Samuele Massimo Brera di Busto Arsizio. Nerl girone R Giussano-Cogliatese con arbitro Giuseppe Nardo di Monza e Novedrate-Dal Pozzo con arbitro Salvatore di Roberto di Monza.

08092024