news

I trader di criptovalute sono sempre alla ricerca di modi per migliorare i loro investimenti e una prevendita appena lanciata promette di offrire questa possibilità. Intel Markets ha rapidamente guadagnato popolarità come progetto di prevendita di tendenza.

Piattaforma di trading basata sull’intelligenza artificiale con un token nativo

Intel Markets è un progetto basato su utility creato per dare ai trader accesso a un’elevata potenza di calcolo e sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale per godere di funzionalità di trading avanzate. Il progetto mira a utilizzare bot di trading e implementare strumenti di monitoraggio e trading automatizzati per ottenere grandi risultati sotto forma di profitti.

L’idea è di fornire un’eccellente dashboard di trading che promette alta velocità e commissioni basse. Gli sviluppatori promettono una latenza di 400 ms, completata da una commissione super bassa di $ 0,00015 per transazione.

Supportando più piattaforme di dashboard come TradingView, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader e cTrader, Intel Markets si posiziona come un’entità basata sul trading premium a cui si potrebbe voler partecipare e in cui investire.

INTL è il token nativo del progetto ed è attualmente nella sua fase di prevendita. È un token a doppia rete, il che significa che il token è disponibile su Ethereum e sulla rete Solana, con una fornitura totale di 2 miliardi di token.

Con oltre il 70% assegnato alla vendita pubblica in corso, il progetto sembra essere concentrato sulla creazione di solide basi per le sue operazioni prima del lancio ufficiale. Attualmente, il progetto ha raccolto oltre 220.000 dollari, pur trovandosi ancora nella prima fase di prevendita.

Previsione del prezzo del token INTL

Ora che abbiamo capito cos’è Intel Markets, analizziamolo per farci un’idea di come potrebbe muoversi il suo prezzo nei prossimi mesi.

Q3-Q4 2024 – Prevendita e lancio

Il token INTL è attualmente in fase di prevendita, il che significa che l’aumento di prezzo che vedrà è quasi certo, dato che il prezzo di prevendita aumenterà leggermente nelle fasi successive. Tuttavia, entro un paio di settimane, la prevendita è destinata a concludersi, quando il token verrà lanciato con un prezzo di $ 0,11.

Considerato che non è un memecoin, l’hype per il progetto potrebbe non essere così alto, il che ci porta a prevedere che il valore del token sarà compreso tra $ 0,6 e $ 0,7 entro la fine del 2024.

Q1-Q2 2025 – Integrazione dei servizi e creazione di community

L’inizio del 2025 potrebbe essere il momento in cui il progetto si concentrerà sul portare le sue funzionalità al pubblico e renderle disponibili. Intel Markets vanta di offrire trading con leva finanziaria fino a 1000x, accesso a strumenti di trading avanzati e persino l’opzione di copy trading.

L’accesso a operazioni limitate fa anche parte delle offerte e tutto ciò sembra entusiasmante per qualsiasi trader. Se queste verranno lanciate in tempo, allora possiamo aspettarci un forte afflusso di fondi nel progetto. Anche la creazione della community sarà un obiettivo da perseguire, poiché ciò garantirà che il progetto rimanga rilevante. Se tutto andrà come previsto, allora possiamo aspettarci che punti a superare il traguardo di $ 1 e a salire ulteriormente entro la fine del secondo trimestre del 2025.

Q3-Q4 2025 – Partnership e adozione

Affinché il token INTL mantenga il suo valore e cresca a lungo termine, gli sviluppatori dovranno concentrarsi e lavorare su due elementi molto importanti. Uno sarebbero le partnership, che potrebbero tradursi in collaborazioni con altri progetti, trader popolari, ecc., aiutandolo a ottenere l’attenzione dei media, aumentando così il valore del token.

Il secondo sarebbe l’adozione del progetto. Affinché il progetto prosperi, deve esserci un buon numero di trader che commerciano attivamente sulla piattaforma e utilizzano i vantaggi che derivano dal token nativo. Mentre ipotizziamo che il prezzo di INTL potrebbe probabilmente subire una correzione in questo periodo di tempo, dato il suo probabile trend rialzista per un paio di mesi, l’adozione e la popolarità su larga scala potrebbero spingere il token a un ulteriore aumento di valore.

Se anche le condizioni di mercato rimangono stabili, allora potrebbe essere possibile per il token raggingere un prezzo di $1,6-$1,9 entro la fine del 2025.

Tuttavia, gli investitori devono ricordare che queste previsioni derivano esclusivamente da fattori di mercato attuali come tendenze, condizioni di mercato e popolarità del progetto come prevendita. Sarà difficile elaborare una previsione più accurata e precisa poiché non ci sono dati storici a cui fare riferimento per il token.

Gli investitori cercano di ottenere rendimenti più elevati con le Memecoin

In quanto progetto di utilità, Intel Markets potrebbe avere o meno successo nel settore. Ma ciò che sappiamo dalle attuali condizioni di mercato è che l’aumento di valore di un progetto di utilità dipende interamente dall’adozione del suo caso d’uso, che può essere un processo a lungo termine. Tuttavia, gli investitori spesso cercano di destinare i fondi in progetti che possono essere redditizi anche a breve termine, ed è qui che entrano in gioco le memecoin.

Tra le varie altre opzioni disponibili, Crypto All-Stars sembra essere diventata l’alternativa più di tendenza tra gli investitori. Il progetto attinge allo status iconico delle mascotte memecoin come Doge, Shiba Inu, Pepe e Turbo, fondendoli in un ecosistema che celebra l’essenza stessa del fenomeno memecoin.

Mettendo in luce questi personaggi leggendari, Crypto All-Stars non si limita a soddisfare la cultura meme; sta creando una piattaforma unica in cui queste mascotte contribuiscono a reali opportunità finanziarie.

La funzionalità MemeVault del progetto offre un hub centralizzato per lo staking di varie memecoin, consentendo agli investitori di massimizzare i loro rendimenti senza la seccatura di gestire più piattaforme.

Attualmente, il progetto si sta avvicinando al traguardo di 1 milione di $. Crypto All-Stars potrebbe essere un’opzione completa per gli investitori che mirano a capitalizzare i rapidi movimenti di mercato che spesso sperimentano le memecoin. Quindi, se si sta cercando di investire in un progetto come INTL per guadagni a lungo termine, si possono anche prendere in considerazione memecoin ad alto potenziale come STARS per assicurarsi che garantiscano rendimenti anche nel breve termine.

Visita Crypto All-Stars