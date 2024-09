Sport

Nel girone A di Promozione, esordio perfetto per il Ceriano Laghetto che travolge 3-0 l’Aurora Uboldese. Partenza positiva anche per Universal Solaro, Baranzatese, Verbano e Morazzone, tutte vittoriose rispettivamente su Castanese, Cob 91, Accademia BMV e Besnatese. Pareggi nelle altre sfide, tra cui spicca l’ottima prova della neonata Academy Uboldo, che blocca l’Olimpia Tresiana. Di seguito risultati e marcatori

Promozione – Girone A – Risultati e marcatori

: Dellavedova (A), Mylnykov (A), Masinari (O), Groppo (O): Gerevini, Riboldi, Gerevini: Cavaliere (B), Brignola (B), Arienti (C): Paoluzzi (C), Barbieri (C), Meriggi (V), Galluzzo (V): Mantellini (U): Pliscovaz (G), Gardoni (L): Ghizzi: Cacheiro (V), Di Marco (V), Bonizzoni (A)