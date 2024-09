Comasco

ROVELLASCA La comunicazione ufficiale l’ha data ieri notte il sindaco Sergio Zauli tramite i social: il parco comunale in centro al paese, a Rovellasca, è rimasto al buio, la colpa è di un guasto tecnico, “gli incaricati dell’ente per l’energia elettrica interveranno nella giornata domenicale per le sistemazioni del caso” in sintesi le informazioni diffuse direttamente dal primo cittadino.

Nella giornata di sabato in zona si sono registrati diversi episodi problematici per quanto concerne la rete elettrica, attorno alle 13 sono intervenuti anche i vigili del fuoco per un guasto in centro a Saronno che ha lasciato senza corrente oltre 100 utenze; problemi sono stati segnalati anche nelle vicine cittadine di Turate e Mozzate.

(foto arcivio: inntervento notturno dei tecnici della compagnia elettrica)

08092024