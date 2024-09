Città

SARONNO – Saronno accoglie oggi, domenica 8 settembre, il nuovo prevosto, don Giuseppe Marinoni, che farà il suo ingresso come prevosto della comunità pastorale Crocefisso Risorto di Saronno.

Nella giornata di domenica 8 settembre, Don Giuseppe si recherà nel pomeriggio, alle 15, in Santuario per una preghiera alla Vergine Maria dei Miracoli accompagnato dal vicario di zona, don Luca Raimondi, e da alcuni sacerdoti e diaconi di Saronno. Al termine della sua preghiera, si recherà in ospedale dove farà visita ai malati intorno alle 15.45.

Incontrerà alle 17 il sindaco e l’amministrazione comunale in Comune per un breve colloquio, al termine del quale troverà ad aspettarlo una rappresentanza di ragazzi dell’Azione Cattolica di Saronno e degli Scout che lo accompagneranno in processione fino in piazza Libertà. Alle 17.45 suoneranno in tutta la città le campane.

Alle 18, nella chiesa Prepositurale Pietro e Paolo, ci sarà la messa celebrata da don Giuseppe e concelebrata da tutti i sacerdoti della comunità pastorale di Saronno, dal decano don Riccardo Pontani, da don Luca Raimondi e dal vescovo Erminio De Scalzi.

Tutte le messe serali in città sono sospese.

