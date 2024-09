Città

SARONNO – Tempo permettendo, il prossimo lunedì cominceranno i lavori per la riqualificazione del marciapiede di via Amendola, nel quartiere Matteotti; un intervento di manutenzione urbana che va così ad aggiungersi ai tratti pedonali sistemati nell’ultimo anno: via Fiume, via Venezia, via Vergani, via Pozzo e via Miola (intervento ancora in corso).

L’intervento in questione, durerà circa un mese, e non comporterà variazioni a livello di viabilità, ma sarà interdetta la sosta lungo tutto il tratto.

