SARONNO – Stava andando a bere un caffè con un conoscente quando ha, con un ottimo spirito d’osservazione e una rapidità d’intervento, sventato un furto.

E’ successo venerdì pomeriggio in via Cavour dove un consigliere comunale comunale ha sventato un tentativo di borseggio ai danni di un pensionato. Erano da poco passate le 16,20 quando l’esponente di un partito d’opposizione ha visto uno straniero avvicinarsi furtivo alle spalle di un anziano che stava procedendo lentamente lungo la strada. Appena si è accorto che lo straniero si abbassava allungando la mano verso i pantaloni dell’anziano ha urlato: “Ehi cosa stai facendo?”.

Lo straniero ha fatto un passo indietro: “Niente! Cosa vuoi?” ha urlato ma si è subito girato e si è dileguato. L’anziano non si era accorto di nulla ma il consigliere si è avvicinato per sapere se stesse bene o se gli mancasse qualcosa.

“Ero presente quando è successo – racconta la saronnese Renata Sala – ed ho deciso di condividere la vicenda con ilSaronno per due motivi. Per ringraziare la prontezza di riflessi e lo spirito d’osservazione del consigliere comunale ma anche perchè credo che sia importante che si torni a parlare degli episodi di criminalità che si registrano in centro”.

