SARONNO – Con una foto emblematica in cui si vedono i topi e i sacchi della spazzatura abbandonati un saronnese “denuncia” la presenza di un angolo di degrado alle porte del centro storico. Nel dettaglio la segnalazione riguarda un angolo di via Maestri del Lavoro, alle spalle del Municipio, dove come altre volte in passato si è creata una piccola discarica di spazzatura.

Ancor meno gradita la presenza di diversi topi, non proprio di piccole dimensioni, così audaci e a loro agio da riuscire ad essere fotografati dal saronnese che ha postato la foto sul social network Facebook nel gruppo “Sei di Saronno se”.

“Volevo segnalare il degrado di via Maestri del lavoro – si legge nel commento alla foto – la spazzatura abbandonata fa da cena a decine di topi, la cosa va avanti da tempo, possibile che nessuno lo abbia notato?”.

Come detto la zona in passato è stata teatro di altri episodi di degrado con altrettanti interventi straordinari di pulizia.

