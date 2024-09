news

Shiba Shootout è un argomento molto attuale in questo momento, e non solo per il tema del Far West. Questa nuova meme coin ha raccolto oltre 1 milione di dollari in fondi di prevendita.

Ma ciò che fa davvero parlare gli investitori è l’affermazione di un esperto di criptovalute secondo cui Shiba Shootout (SHIBASHOOT) potrebbe far guadagnare loro dei milionari una volta che sarà disponibile in borsa.

Scopri il fascino del selvaggio West dell’ecosistema di Shiba Shootout

Shiba Shootout è diventato un progetto molto discusso nelle ultime settimane. Il motivo principale è che adotta un approccio diverso rispetto alla maggior parte delle meme coin.

Unisce il grande fascino delle pedine a tema cane a un divertente tocco del Far West. Al centro di questo ecosistema c’è Shiba Sharpshooter, un gioco mobile P2E in cui i giocatori possono guadagnare token SHIBASHOOT sfoggiando le proprie abilità da pistoleri.

Tuttavia, questo ecosistema non si limita solo al gioco P2E. Shiba Shootout ha anche funzionalità come il “Cactus Staking“, che offre enormi rendimenti ai possessori di SHIBASHOOT.

Per chi è incentrato sulla community, ci sono le “Campfire Stories” per condividere esperienze e i “Governance Roundups”, che danno ai detentori di token la possibilità di esprimere la propria opinione nel definire la direzione futura di Shiba Shootout.

Esiste persino una “Lucky Lasso Lottery” per coloro che vogliono vincere il jackpot. Tutte queste caratteristiche si combinano per dare vita a una nuova interpretazione del modello di meme coin, diversa da qualsiasi altra presente sul mercato.

Telegram e X (ex Twitter) di Shiba Shootout ora hanno un seguito complessivo di 7.800 persone.

La prevendita di Shiba Shootout supera 1 milione di dollari e attira l’attenzione degli esperti

La prevendita di Shiba Shootout è stata un enorme successo. Finora ha raccolto oltre 1 milione di dollari e gli investitori hanno potuto accaparrarsi i token SHIBASHOOT a 0,201 dollari ciascuno.

Questo slancio iniziale ha attirato l’attenzione persino di grandi nomi del panorama delle criptovalute, tra cui l’analista ClayBro . In un recente video su YouTube rivolto ai suoi oltre 130.000 iscritti, ClayBro ha previsto che Shiba Shootout “farà diventare milionari”.

Ha sottolineato il gioco P2E del progetto come un elemento chiave di vendita. Tuttavia, ha anche sottolineato il potenziale del token per tutti gli investitori.

Con un montepremi di 2 milioni di dollari per le ricompense, ClayBro ritiene che Shiba Shootout potrebbe diventare un attore importante nel settore del gioco d’azzardo basato sulle criptovalute. E non è solo ClayBro a pensarla così.

Il collega esperto di criptovalute Austin Hilton, che ha oltre 274.000 iscritti su YouTube, lo ha descritto come un progetto “davvero interessante”.

La tokenomics trasparente spinge Shiba Shootout verso nuove vette

Per quanto riguarda la tokenomics, il team di Shiba Shootout ha un piano ben ponderato per la fornitura di 2,2 miliardi di token.

Una quota del 35% è destinata alla prevendita, dando ai primi utenti la possibilità di assicurarsi i token. Un altro 20% è riservato alle ricompense di staking. E il 5%, ovvero 110 milioni di token SHIBASHOOT, è destinato al “Rootin’ Tootin’ Shooter Fund”, che fornisce ricompense di gioco per mantenere felici i giocatori.

Ma l’entusiasmo non riguarda solo la tokenomics di Shiba Shootout. Anche il team di sviluppo ha preso sul serio la sicurezza: un audit condotto da SolidProof ha garantito che il codice del progetto fosse in regola. Questo livello di trasparenza potrebbe contribuire a distinguerla dalle altre meme coin.

Inoltre, poiché il settore delle meme coin è ancora dominato da progetti a tema canino, un token a tema western come Shiba Shootout porta con sé qualcosa di nuovo. Essere diversi in questo ambito può essere la chiave del successo.

Abbiamo visto innumerevoli meme coin creative, come BOME e PEIPEI, diventare virali offrendo qualcosa che va oltre la solita formula. Shiba Shootout sembra destinato a seguire le loro orme.

Quindi, con la prevendita che sta guadagnando interesse e i massimi esperti che se ne stanno accorgendo, Shiba Shootout potrebbe essere un progetto degno di nota negli ultimi mesi del 2024.

