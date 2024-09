Solaro

SOLARO – Sempre più apprezzata l’iniziativa proposta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Farmacie Comunali di Solaro e l’azienda speciale Solaro Multiservizi e rivolta alle famiglie con nuovi nati in paese. Ormai da anni, l’Amministrazione dà il benvenuto ai piccoli con un dono. In passato è sempre stato un kit di prodotti per la prima infanzia, mentre per la nuova stagione si è pensato ad un buono spesa del valore equivalente di 30 euro con i genitori che scelgono da un elenco i prodotti che più preferiscono o dei quali hanno maggiormente bisogno.

Le famiglie dei nuovi nati ricevono direttamente dal Comune di Solaro una lettera che spiega l’iniziativa e che li invita a recarsi alle Farmacie Comunali per il regalo di benvenuto.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Con il coinvolgimento delle Farmacie Comunali e della Solaro Multiservizi, non solo riusciamo a dare il benvenuto ai nuovi solaresi con degli utilissimi prodotti, ma mostriamo alle famiglie anche il supporto che i nostri presidi sanitari del territorio riescono a fornire quotidianamente per l’acquisto di prodotti ma anche per precisi consigli».

Giorgia Seveso, consigliera comunale con delega all’Infanzia: «La procedura è più rapida e le famiglie possono scegliere quello che più necessitano nei primi giorni del nuovo arrivato. Portiamo avanti un progetto che, nato nella scorsa Amministrazione, ha riscontrato il favore delle famiglie. Per noi è un modo di dare il benvenuto a tutti, accompagnando i genitori nelle primissime settimane di vita del nascituro».