TRADATE – Ritorna, come da tradizione, la mostra agricolo-zootecnica, giunta alla sua trentasettesima edizione. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale di Tradate con il supporto del consiglio regionale della Lombardia e in collaborazione con l’associazione Allevatori, gli Imprenditori Agricoli locali e la Pro Loco cittadina, si tiene questo weekend: sabato 7 l’esordio, domenica 8 settembre la continuazione della fiera nelle vie adiacenti il campo sportivo comunale di via Roma.

La giornata di domenica 8 settembre prenderà il via alle 8.30 con lezioni di coniglicoltura, seguite da laboratori didattici per bambini e il Battesimo della sella. Alle 10.30 si terrà la conferenza “Riprendiamo in mano il nostro futuro” con il Alessandro Arioli. A partire dalle 12, si aprirà il banco gastronomico, mentre nel pomeriggio alle 15 sono previsti spettacoli equestri e ulteriori laboratori per i più piccoli.

Durante l’intera manifestazione, sarà possibile visitare il mercato delle eccellenze lombarde, l’esposizione di animali, macchinari e mezzi agricoli d’epoca.

(foto archivio)

