Città

di EZIO MOTTERLE

Altro che “provincia con le ali”. Lontani ormai i tempi che videro il Varesotto protagonista delle prime pionieristiche esperienze di volo aereo, oggi dalle aziende specializzate del territorio giunge un fondamentale contributo, quantitativo e qualitativo, per lo sviluppo di un settore ben più ampio ed in evoluzione, quello aerospaziale. Vedere per credere i dati emersi dall’ultimo air-show di Farnborough, in Inghilterra. Ebbene, considerando il solo cluster lombardo, che vale circa un quinto di quello nazionale, la provincia di Varese assicura un apporto del 74%, in fortissima crescita, nettamente in testa su tutte le altre province, valore provvisorio del 2023 un miliardo 387 milioni di euro. Come dire insomma che il settore aerospaziale affonda oggi le sue performance nell’impegno di tecnici e professionisti inseriti in un quadro produttivo territoriale di prima grandezza. Ma vediamo i numeri giunti da Oltremanica. Nell’arco degli ultimi 10 anni (2013-2023) l’export aerospaziale proveniente dalla provincia di Varese e quello della regione Lombardia si sono mossi in maniera sostanzialmente allineata. Ma la sola provincia varesina tra il 2023 e il 2022 è cresciuta del +96,7%, con quasi 1,4 miliardi di euro di esportazioni. In Paesi come Grecia, Polonia e Arabia Saudita, nel 2023 Varese figura come l’unico centro esportatore lombardo. Inoltre, la provincia copre la gran parte delle esportazioni regionali verso l’Ue e verso il Medio Oriente. In generale, l’analisi condotta dal Centro Studi di Confindustria conferma il ruolo predominante di Varese nell’export aerospaziale lombardo, nonché a livello nazionale (con un peso sostanzialmente sovrapponibile a quello regionale). Non sorprende, perciò, la rinnovata fiducia di partner storici in scambi commerciali consolidati, ma pure l’apertura a piazze inesplorate con opportunità innovative garantite da un know-how tecnologico fatto anche di tante piccole e medie imprese. Che possono fare squadra e affermarsi all’estero.