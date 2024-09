news

Il mese di ottobre potrebbe vedere la crescita di alcune criptovalute su cui vale la pena puntare. Sebbene il mercato sia altamente volatile, ci sono degli investimenti che i trader stanno prendendo in considerazione, soprattutto le cosiddette whale, ovvero i grandi investitori.

Parliamo di cripto in prevendita, facenti parte nello specifico del segmento meme coin. Una nicchia in costante crescita che ha dimostrato più volte durante l’anno che è in grado di resistere agli scossoni del mercato, con rimbalzi incredibili. Le presale offrono un prezzo d’ingresso vantaggioso, consentendo potenziali ritorni quando i token vengono quotati sugli exchange. Abbiamo quindi selezionato tre meme coin che hanno il più alto potenziale di resa per ottobre.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained, il progetto che sta attualmente facendo parlare di sé, generando un enorme clamore mediatico e attirando così numerose whale oltre a investitori più piccoli. Ha già raccolto oltre 12 milioni di dollari in finanziamenti, divenendo rapidamente una delle presale di maggior successo. Il token PEPU, che sarà lanciato a fine settembre sui principali exchange decentralizzati, potrebbe vedere un significativo aumento di valore proprio grazie all’enorme richiesta dei trader.

I vantaggi che Pepe Unchained apporta per gli investitori provengono principalmente dalla creazione di un ecosistema su blockchain Layer-2, differenziandosi in questo modo non solo dal principale rivale, PEPE, ma anche dalla maggior parte delle meme coin che generalmente operano su Layer-1.

I vantaggi vanno dalla maggior velocità transazionale alle ricompense di staking doppie, passando anche per una riduzione significativa dei costi di commissione. PEPU potrà quindi vedere una crescita esponenziale a ottobre e per partecipare bisogna dunque affrettarsi, accedendo ora al prezzo migliore pari a 0,0095362$. PEPU può essere acquistato tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito.

Vai alla presale di Pepe Unchained

Crypto All-Stars (STARS)

Altro progetto ad alto potenziale, Crypto All-Stars è già a 1 milione di dollari in finanziamenti, nonostante la presale sia iniziata da pochissimo. Un’enorme partecipazione, quindi, che dimostra chiaramente come le idee proposte dal team di sviluppo siano valide e incontrino il favore degli investitori.

Si tratta in questo caso di un piattaforma di staking, chiamata MemeVault. Potremmo quasi definirla una banca delle meme coin, nella quale gli utenti possono bloccare 11 meme coin differenti tra le più popolari, per ottenere ricompense sotto forma di token nativo STARS. Il vantaggio di questo progetto sta tutto nelle soluzioni di utilità che propone per i token che normalmente non verrebbero utilizzati in altro modo.

Per accedere al MemeVault al termine della prevendita sarà necessario possedere token STARS, questi possono essere acquistati in questo momento al prezzo vantaggioso di 0,0014248$. Non c’è tempo da perdere se si vuole ottenere il miglior prezzo possibile e concretizzare guadagni al momento del lancio sugli exchange. Il token ha il potenziale 100x, quindi è una prevendita da tenere attentamente d’occhio e che durante il mese di ottobre potrebbe letteralmente esplodere con un’elevatissima partecipazione.

Vai alla presale di Crypto All-Stars

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Le soluzioni di utilità nello spazio meme coin sono rare, tuttavia stanno trovando sempre più consenso i token legati a progetti Play-to-Earn. Ovvero quelle meme coin che garantiscono guadagni tramite videogiochi. Uno di questi è il recente Shiba Shootout, un P2E ambientato nel Far West.

Prendendo come punto di riferimento l’iconografia Shiba, resa popolare da token come DOGE e SHIB, i simpatici cani vengono antropomorfizzati e inseriti nel contesto della frontiera digitale. I giocatori possono già scaricare un’applicazione dedicata per smartphone iOS e Android, dove con il proprio avatar canino si può duellare a colpi di pistola con i nemici. Successivamente verrà lanciata anche un’app Web3 che permetterà l’utilizzo del token SHIBASHOOT, attualmente in prevendita.

Il costo di SHIBASHOOT è di 0,0201$, come sempre acquistabile tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito. Il progetto ha raccolto oltre 1 milione di dollari e sono tanti i cosiddetti “Shiba Sharpshooter” che hanno investito in questo progetto e attendono la quotazione sugli exchange per realizzare i profitti. Degno di nota è il protocollo di staking con APY dell’870%, per bloccare i token e realizzare ritorni sul lungo periodo.

Vai alla presale di Shiba Shootout