Cronaca

SARONNO – “Una deportazione di queste dimensioni non si era ancora mai vista: 1600 cuccioli di Beagle rischiano di essere deportati nei laboratori di un multinazionale a Verona”

Inizia così la nota di 100% animalisti che nelle ultime ore hanno esposto uno striscione nel Saronnese.

“Sono destinati ad esperimenti, assieme a scimmiette ed altri animali, per la cosiddetta sperimentazione in nome di una “ricerca” che servirà solo ad aumentare i profitti delle ditte dell’indotto e delle multinazionali farmaceutiche, e gli stipendi dei soggetti che vi lavorano. A novembre verrà emessa la sentenza definitiva che consentirà o bloccherà la strage”

Da qui la decisione di realizzare l’iniziativa di sensibilizzazione: “E’ determinante in questa fase far sentire lo sdegno e la protesta di chi ama gli animali: sabato 14 settembre alle 15 il Movimento Centopercentoanimalisti ha organizzato una manifestazione davanti ai cancelli della multinazionale a Verona”. Non solo: “I militanti di’ Centopercentoanimalisti, nel pomeriggio di lunedì 9 settembre, hanno affisso uno striscione sui cancelli del depuratore sulla SS527 Saronno/Rescaldina per ricordare a tutti i cittadini, l’appuntamento che potrebbe cambiare le sorti dei poveri cuccioli”.