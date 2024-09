iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Un evento per la prevenzione contro il tumore alla prostata, la neoplasia più comune tra gli uomini, che va effettuata con controlli regolari che variano in base all’età e al rischio personale. Per promuovere questa cultura della prevenzione, il 13 settembre si terrà a Castiglione Olona un evento dedicato presso il centro Congressi Castello di Monteruzzo.

L’incontro, organizzato da Italian Health Policy Brief (Ihpb) in collaborazione con Caos Odv e Aion srl, sarà un’occasione per riflettere su questo tema delicato, superando i confini scientifici per esplorare anche le implicazioni sociali e culturali. Gli esperti presenti offriranno un momento di condivisione e interazione, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione del tumore alla prostata. L’evento si svolgerà dalle 18 alle 20 nella Sala da 100 posti.

