Altre news

LOMAZZO – Vince le gare regionali di primo soccorso la squadra del comitato di Lomazzo: sabato 7 settembre a Nova Milanese, è andato in scena il grande evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lombardia. Quasi 300 volontari presenti, provenienti da tutta la regione, tra staff, squadre in gioco e autorità ospiti.

Alle 10 l’apertura della manifestazione con i saluti istituzionali: tra i numerosi presenti Sorella Ivana Beneggi (delegata del consiglio direttivo alle gare regionali), Fabrizio Pagani (sindaco di Nova Milanese), Alberto Marini (presidente del comitato di Nova Milanese), Giovanni Caimi (figlio di Renato Caimi, fondatore del comitato di Nova Milanese), Valter G. Riva (vicepresidente Cri Lombardia) e Gianluca Danna (direttore gare regionali).

Alle 11.30 il via della competizione, che ha visto impegnate le squadre provenienti dai comitati di Nova Milanese, Cinisello Balsamo, Colico, Como, Crema, Lomazzo e Monza.

Sette le postazioni dove sono stati ricreati gli scenari e dove i gareggianti si sono misurati, grazie alla presenza di simulatori Cri adeguatamente truccati: a fare da filo conduttore un terremoto che, nell’immaginario di organizzatori e partecipanti, ha provocato feriti in diverse zone della cittadina (in un’autofficina, una biblioteca, una scuola d’arte e una sala da ballo numerose persone con diversi traumi), ma anche soccorso in acqua con personale Opsa lungo il Canale Villoresi, supporto psicologico per alcuni genitori di bambini bloccati in oratorio e test sul diritto internazionale umanitario. Le squadre sono state valutate dai giudici di gara presenti su ogni scenario, i quali hanno esaminato i gareggianti secondo alcuni criteri, come ad esempio sicurezza, competenza, rispetto delle tempistiche di esecuzione e correttezza delle manovre applicate.

“E’ stata davvero una bellissima manifestazione – ha detto il presidente Cri Lombardia Maurizio Bonomi a chiusura delle gare – I nostri volontari, in ogni ruolo in cui sono stati impegnati, hanno dato il massimo per fare in modo che fosse una giornata di festa e dove lo spirito di Croce Rossa unisse tutti i partecipanti. Queste esercitazioni ci servono come stimolo a fare sempre meglio e ad essere preparati ad ogni tipo di emergenza che possiamo incontrare sul nostro percorso. Un ringraziamento a tutti per la buona riuscita della manifestazione e al comune di Nova Milanese per aver ospitato questo evento così importante per Cri Lombardia“.

La squadra del comitato di Lomazzo, primo posto alle gare regionali 2024, accede alle gare nazionali di sabato 14 settembre 2024 a Somma Lombardo. Seconda classificata la squadra di Monza e sul terzo gradino la squadra di Colico, per Cinisello Balsamo, Como, Crema e Nova Milanese il quarto posto. La squadra di Lomazzo si è aggiudicata anche tutti gli altri trofei in palio, ovvero il Memorial Edo, il Manovre Salvavita, il Servizio Psicosociale (Sep), il Diritto Internazionale Umanitario (Diu) e il Maxi Emergenza. Le gare regionali si sono concluse in serata con la cena di gruppo in oratorio e la cerimonia di premiazione.

QUI LA FOTO GALLERY

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti