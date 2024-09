Cronaca

GALLARATE – Un attività sospesa e 4 richieste di revoca della licenza per 4 sale slot gallaratesi dopo i controlli svolti dai finanzieri del comando provinciale di Varese. L’attività svolta dalla compagnia di Gallarate ha avuto inizio con lo sviluppo di un ampio piano diramato dal Comando Provinciale di Varese teso a verificare il rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e del gioco da parte delle sale slot/vlt anche a tutela dei giocatori e a contrasto della ludopatia.

Nel 2019 nella provincia di Varese, in un solo anno, sono stati giocati oltre un miliardo di euro, pari a circa il 10 per cento delle giocate di tutta la Lombardia. Nel medesimo report, inoltre, emerge come solamente nei tre principali comuni siano stati giocati oltre 150 milioni di euro in un singolo anno nonostante la popolazione complessiva sia di circa 75.000 abitanti.

In particolare, l’attività svolta dai finanzieri si è concentrata sulle modalità di utilizzo del Pos e dell’operatività delle macchine da gioco anche tramite l’utilizzo di un performante applicativo in uso alla polizia Economico- Finanziaria, denominato “Scaams”. È stata verificata infatti la messa in funzione di alcuni apparecchi da intrattenimento, in violazione delle limitazioni orarie dei sindaci che dispongono lo spegnimento degli apparecchi da intrattenimento, nelle “fasce orarie protette”, con l’intento prioritario di ridurre la ludopatia.

Pertanto, sono stati effettuati numerosi controlli presso le sale slot/vlt riscontrando, in quattro circostanze, gravi violazioni. Gli esercenti, tutti di nazionalità straniere, permettevano ai giocatori di effettuare fittizi pagamenti di consumazioni tramite pos al fine di ottenere dall’esercente il denaro contante necessario per continuare a giocare senza interruzioni; e, in un caso, tale possibilità di finanziamento illecito veniva pubblicizzata anche attraverso un apposito cartello esposto all’ingresso della sala giochi.

Complessivamente, sono state quantificate operazioni di finanziamento illegittimo perpetrate nell’arco di un biennio per circa 7 milioni di euro svolte abitualmente nei confronti di numerosi clienti.

Dunque, all’esito delle attività di controllo, sono stati denunciati, presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, i quattro rappresentanti legali delle sale scommesse per abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento. E’ stata disposta la revoca delle quattro licenze.

