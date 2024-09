Comasina

BARLASSINA – Grave incidente ieri alle 14 in via De Sanctis di Barlassina, sul posto l’arrivo dei vigili del fuoco di Lazzate con carabinieri, due ambulanze, automedica ed elisoccorso. Si sono scontate violentemente due automobili, una ragazzina di 13 anni ed un uomo di 33 anni hanno avuto bisogno di cure mediche per lesioni e contusioni varie, a seguire il trasporto negli ospedali di Desio ed al San Gerardo di Monza.

Ingenti i danni materiali ai veicoli incidentati.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire con precisione a dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto vigili del fuoco: la scena del sinistro avvenuto a Barlassina)

09092024