Primo piano

SARONNO – COMO – MILANO – Mattinata difficile per i viaggiatori che si spostano lungo la tratta Como- Saronno – Milano: fin dalle prime corse si sono registrati importanti ritardi per un guasto ad un passaggio a livello lungo la linea. Record per il treno 110 partito da Como Lago alle 5:16 e diretto a Milano Cadorna che ha viaggiato con 76 minuti. Il convoglio successivo è stato invece soppresso.

“Prima di mettersi in viaggio, si raccomanda ai passeggeri di verificare su trenord.it le informazioni relative alle corse di proprio interesse e di prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni” il suggerimento dai responsabili dell’ente ferroviario.

Oggi pomeriggio in città si dovrà fare i conti con gli ultimi effetti dello sciopero. Stie, che si occupa del servizio degli autobus urbani, aderirà allo sciopero del settore trasporti proclamato per lunedì 9 settembre. Possibili disagi nelle ore pomeridiane: dalle ore 13:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 24:00.

