Città

SARONNO – Borseggiatore prende di mira pensionato ma… interviene un consigliere comunale.

E’ stato coltivato alla scuola di teatro Pav di Saronno il talento di Andrea Condé, allievo di 12 anni del corso teatro ragazzi della scuola di teatro e cinema in via Rossini 5. Il giovanissimo attore fa capolino in questi giorni tra cartelloni pubblicitari, spot e cinema visto che é il protagonista del film ‘Come far litigare Mamma e Papà’ per la regia di Gianluca Ansanelli con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini.

Sabato 7 settembre, si è conclusa l’edizione 2024 di Animatica, il piccolo festival dedicato ai cortometraggi di animazione. Organizzato dall’associazione Il Tassello e ospitato nel suggestivo cortile di Casa Morandi, il festival ha saputo attrarre appassionati e curiosi, offrendo un ricco programma di proiezioni e incontri con gli autori.

09092024