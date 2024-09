Cronaca

SARONNO – Quattro persone hanno avuto bisogno di assistenza medica per l’incidente stradale avvenuto ieri in via Marconi nei pressi dell’incrocio con via Manzoni. Il fatto è accaduto alle 12.40 quando sono entrate in collisione due automobili: sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina, polizia locale, e due ambulanze della Croce azzurra. Sono state assistite cinque persone: un ragazzo di 20 anni uno di 31 anni, una ragazza di 21 anni, una donna di 54 anni ed una bimba di 2 anni. Nessuno è apparso in condizioni preoccupanti. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire l’accaduto.

Alle 22.35 in viale Lombardia altro tamponamento fra due auto: contuse due ragazze di 20 anni. Il sinistro si è verificato alla rotonda all’incrocio con via Piave.

