SARONNO – L’Amministrazione comunale ha annunciato un nuovo passo avanti nell’ambito del cantiere per il rifacimento di piazza Libertà. “Nel pieno rispetto del cronoprogramma, i lavori in piazza Libertà vedranno l’apertura di una nuova fase di intervento da lunedì 9 settembre.

La prossima settimana, infatti, il cantiere attivo si sposterà nei settori 6 e 7, con il divieto quindi del transito dalla via Roma. Un piccolo passaggio pedonale verrà sempre consentito, ma i mezzi non potranno più accedere dalla via della Villa Gianetti”

E’ una nuova fase della rigenerazione di piazza Libertà con cui l’Amministrazione punta, con un investimento di 700 mila euro dal Pnrr, a renderla più fruibile e funzionale per gli eventi e per una maggior comodità nella vita quotidiana. Sarà un cantiere in 9 pezzi pensato in modo da ridurre il minimo i disagi per chi vive la città e da garantire sempre la fruizione del sagrato e l’accesso alle attività commerciali. I lavori dovrebbero concludersi entro dicembre.

