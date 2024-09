news

Le meme coin non sono propriamente un settore che porta sul piatto grande innovazione, infatti spesso ci troviamo a parlare di progetti che sono circa la stessa cosa solo con un cane diverso (ma a volte neanche troppo) a fargli da immagine.

Questo ha funzionato finora, ma non è possibile che il mondo continui a girare sempre allo stesso modo e che tutto rimanga immutabile nella formaldeide per i secoli a venire.

Alcuni sviluppatori hanno già capito questo e, per tale ragione, si sono messi a pensare a nuove tipologie di meccaniche e piattaforme per attrarre gli utenti.

Questo è il caso di Crypto All-Stars, una meme coin che ha in sé un valore per l’utente davvero altissimo, mettendo sul piatto una serie di opportunità di guadagno uniche nel suo genere.

Questo le ha dato una spinta notevole in fase di lancio, raccogliendo il suo primo milione di dollari in appena una manciata di settimane mentre la crypto STARS è fissa al prezzo di vendita di 0.0014248 dollari. Vediamo di che si tratta.

Visita il sito di Crypto All-Stars

Come funziona Crypto All-Stars

Le meccaniche di Crypto All-Stars sono semplici e complesse allo stesso tempo, con un qualcosa di già visto preso da altre piattaforme, ma ricreato in una forma che dà qualcosa di nuovo e fresco.

Partendo dalla base, Crypto All-Stars è una meme coin che raccoglie insieme svariate altre famose meme coin su Ethereum, cosa che potrebbe apparire poco sensata.

Perché accorpare così tante meme coin che non c’entrano nulla? Semplice, perché su Crypto All-Stars è possibile mettere in staking ognuna di queste meme coin per farmare il token STARS.

Ma quali sono le meme coin in questione?Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Inu, Floki Inu, Based Brett, Mog Coin, Milady, Turbo Token, Toshi The Cat, Coq Inu e Bonk Coin. Una lista già abbastanza lunga che continuerà a essere estesa man mano che lo sviluppo di Crypto All-Stars proseguirà, magari per poi allargarsi anche ad altre chain.

Il token STARS farmato, a sua volta, potrà sì essere venduto a mercato, ma dà anche una doppia opportunità che appare molto più ghiotta.

Mettendo in staking il token STARS, è possibile ottenere livelli superiori di ricompense per lo staking delle altre meme coin, aumentando il profitto.

Oltre a questo, lo stesso staking di STARS dà un APY annuo molto corposo che, al momento della scrittura di questo articolo, ammonta al 1.465%.

Numeri folli che possono davvero trasformare una strategia d’investimento su una meme coin tra queste, in una fonte di rendite passive assolutamente fuori scala.

Per questo il token STARS diventa anche una interessante opportunità d’investimento, visto quanto viene reso prezioso e ambito dalle meccaniche di staking.

Questo aumenta l’interesse verso Crypto All-Stars e il suo token in vista del lancio sul mercato. Mentre la prevendita continua a ritmo incessante, gli investitori si chiedono dove potrà arrivare il giorno del lancio, magari con un 10x o più vista la FOMO (eccitazione speculativa) e la necessità di accaparrare più token possibili per metterli in staking.

Come comprare Crypto All-Stars

Una cosa che spesso accade nelle prevendite crypto, è il fatto che queste siano portate avanti a porte chiuse e solo per uno stretto manipolo di grandi investitori.

Questo non è il caso di Crypto All-Stars, la quale ha deciso di lasciare a tutti l’opportunità di comprare fin da subito il token, accedendo al prezzo fisso di prevendita.

Ma come partecipare? Semplice, basta semplicemente munirsi di wallet crypto (Metamask, Trezor, Ledger o TrustWallet), per poi collegarsi alla pagina di prevendita.

Qui, una volta collegato il wallet, si può procedere all’acquisto utilizzando la carta bancaria, oppure scambiando delle altre crypto tra quelle permesse.

Se si vuole procedere con carta, il meccanismo è quello di un semplice acquisto online su un ecommerce. Si imposta la quantità da comprare, s’inseriscono i dati della carta e si conferma la transazione.

Se invece si vuole procedere per scambio di crypto, allora occorrerà avere nel wallet una tra USDT, ETH o BNB, le quali si possono facilmente ottenere da un qualunque exchange.

Vai alla prevendita di Crypto All-Stars