SARONNO – Intenso weekend sportivo, quello appena trascorso, per le squadre locali di calcio, al via infatti i campionati locali; ma anche per il softball e per il basket.

Campionato Eccellenza

FBC Saronno 2-0 Ispra : Il Saronno inizia bene il campionato con una vittoria grazie a un gol di Fasoli e un rigore di Pontiggia. Leggi di più

: Il Saronno inizia bene il campionato con una vittoria grazie a un gol di Fasoli e un rigore di Pontiggia. Leggi di più Caronnese 3-0 Vergiatese : La Caronnese vince con un’ottima prestazione, segnando tre gol e dominando il match. Leggi di più

: La Caronnese vince con un’ottima prestazione, segnando tre gol e dominando il match. Leggi di più Ardor Lazzate 5-2 Sedriano: L’Ardor vince segnando cinque reti in una partita spettacolare. Leggi di più

Campionato Promozione

Ceriano, Universal Solaro e Academy Uboldo: Buona giornata per queste squadre che portano a casa vittorie e pareggi. Leggi di più

Campionato Prima Categoria

Sc United 0-3 Cassina Rizzardi : Pesante sconfitta per lo United. Bene Limbiate e Ardisci. Leggi di più

: Pesante sconfitta per lo United. Bene Limbiate e Ardisci. Leggi di più Tradate 2-0: Ottimo esordio per questa squadra. Leggi di più

Campionato Seconda Categoria

Amor Sportiva 2-2 Pro Juventute : Pareggio all’ultimo minuto per l’Amor. Leggi di più

: Pareggio all’ultimo minuto per l’Amor. Leggi di più Dal Pozzo e Cogliatese: rispettivamente, pareggio e beffa finale nelle rispettive partite. Leggi di più e Leggi di più

Basket

Robur Saronno: Sconfitta di misura in amichevole contro Desio. Leggi di più

Softball

Italia campione d’Europa: La squadra azzurra si aggiudica l’Europeo con una prestazione impeccabile. Leggi di più

(foto Andrea Elli: un momento di Fbc Saronno-Ispra)

09092024